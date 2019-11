Boruto capitolo 40: i ragazzi della Foglia tornano protagonisti sul campo di battaglia

Kara è la nuova organizzazione che sta rendendo difficile la vita ai protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations. Dopo i primi combattimenti, gli avversari si sono rivelati essere via via più forti. Dapprima è stata Delta a mettere in difficoltà Naruto e compagnia, a cui ha fatto seguito il capo Jigen. Adesso è il turno del misterioso Boro.

Boruto capitolo 40 esordisce con pagina a colori, con Mitsuki e Sarada unici personaggi presenti su uno sfondo rosso. I due ragazzi si erano lanciati nel portale dimensionale insieme a Boruto e Kawaki, mentre a Konoha un afflitto Shikamaru spera di poterli raggiungere utilizzando le tecniche di Sasuke. Proprio in quel momento però, il ninja riceve la notizia che l'Uchiha è tornato al villaggio in condizioni critiche. Ora il consigliere dell'Hokage non può fare altro se non sperare che vada tutto bene.

Nella landa desolata, dopo le prime minacce a Boro, i ragazzi si vedono scagliare addosso l'urna che contiene Naruto. Mentre la esaminano e tentano di aprirla, l'uomo di Kara inizia il combattimento sfruttando delle tecniche d'acido. Mitsuki e Sarada si rifugiano su una collinetta mentre Kawaki e Boruto affrontano il nemico a viso aperto, facendo uso sia delle proprie tecniche che del karma.

Boro però non si rivela un avversario semplice da sconfiggere, sfruttando una tecnica all'apparenza invisibile che mette subito in difficoltà i due ragazzini. L'intervento di Mitsuki prima e di Sarada poi sarà fondamentale per trarre in salvo Boruto e Kawaki. Boro rimane in attesa, mentre Sarada obbliga il quartetto della foglia a formulare un piano per poter sia sconfiggere il nemico che portare al sicuro l'urna in cui è sigillato Naruto. Il capitolo 41 di Boruto: Naruto Next Generations verrà pubblicato su MangaPlus il prossimo mese.