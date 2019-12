Boruto capitolo 41: Boro reggerà all'onda d'urto del nuovo team 7?

Le anteprime di Boruto: Naruto Next Generations capitolo 41 avevano già fatto trapelare un prosieguo dello scontro con il misterioso Boro, la cui capacità è ancora sconosciuta. Come si comporterà il team 7 del Villaggio della Foglia di fronte a questo nemico?

Il capitolo 41 di Boruto: Naruto Next Generations arriva con una pagina a colori su V-Jump, la quale mostra la figura di Boro, minacciosa con un'aria di morte che gli aleggia intorno. Quest'aria è la famosa nebbia nera che ha colpito prima Boruto e Kawaki e poi Mitsuki nel capitolo precedente.

Nascosti, i ragazzi cercano di capire il da farsi. Mitsuki riesce a far esaminare a Sarada la nebbia, scoprendo così che si tratta di un virus. Il karma infatti può assorbire energia e non materia, perciò Kawaki non era riuscito a neutralizzare la tecnica di Boro. Il ricostituito team 7 ora elegge Sarada come capo, che è anche la prima ad attaccare.

Dopo un breve scontro tra ninjutsu e taijutsu, la ragazza si ritrova intrappolata dalla tattica di Boro e succube della nebbia nera. Tuttavia, il segno di debolezza era solo un diversivo: Sarada utilizza l'arte del fuoco per colpire Boro a distanza ravvicinata. Tutto ciò è stato possibile grazie agli anticorpi generati da Mitsuki, il quale arriva allo scoperto insieme agli altri due ragazzi.

Boruto e Kawaki si avventano così verso Boro e, unendo le proprie capacità, danno vita a un Rasengan enorme che colpisce e annienta il membro di Kara distruggendogli la metà superiore del corpo. Purtroppo però non è finita perché Boro non solo si rigenera ma cambia strategia e si dirige verso la giara in cui è sigillato l'Hokage. Cosa avrà in mente di fare Boro con il corpo di Naruto? Boruto: Naruto Next Generations tornerà nel mese di gennaio.