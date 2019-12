Boruto capitolo 41 presenta il nuovo Rasengan potenziato

L'arco narrativo di Kawaki che si sta continuamente evolvendo in Boruto: Naruto Next Generations ha obbligato i vari protagonisti dell'opera a confrontarsi con i membri dell'organizzazione Kara, un gruppo di criminali dagli scopi misteriosi. Naruto ha affrontato Delta prima e Jigen poi, mentre adesso è il turno di Boruto e Boro.

Boruto: Naruto Next Generations capitolo 41 ha ripreso con lo scontro tra il team 7 della Foglia più Kawaki e Boro, un altro membro del cerchio interno di Kara. Il nemico presentato negli ultimi mesi ha utilizzato una tecnica misteriosa che però è stata neutralizzata da Mitsuki, e ora è il momento di passare all'attacco.

Sarada, nuovo capo del gruppo di ninja di Konoha, riesce a distrarre il nemico con una serie di tecniche, permettendo l'arrivo di Boruto col suo Rasengan. Tuttavia la potenza sembra non essere sufficiente per sconfiggere il nemico, pertanto Kawaki utilizza il proprio potere per dare più energia al compagno di squadra, creando così il Rasengan Unison.

L'attacco scaraventa via il corpo di Boro, sventrato dalla testa a metà del busto. Sfortunatamente, i ragazzi scoprono che Boro è dotato di abilità rigenerative sorprendenti. Boruto dovrà quindi ideare un altro metodo per rendere inoffensivo il nemico, cosa si inventerà?