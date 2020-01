Boruto capitolo 42 rivela la fonte dei poteri dell'organizzazione Kara

L'organizzazione Kara si è dimostrata fin da subito un'antagonista di spessore per i personaggi di Boruto: Naruto Next Generations. Dopo aver messo da parte i membri più deboli, poco a poco stiamo facendo la conoscenza del cerchio interno del gruppo di nemici. Delta, Jigen e da poco si è aggiunto anche Boro.

Proprio quest'ultimo è stato l'antagonista principale degli ultimi tre capitoli di Boruto: Naruto Next Generations, con l'uomo che sta affrontando il quartetto composto da Sarada, Boruto, Mitsuki e Kawaki. Grazie alla coordinazione del gruppo, Boro ha subito diversi attacchi, tra cui alcuni anche importanti come un Rasengan, ma riprendendosi sempre grazie alle sue capacità rigenerative.

Lontano però dall'essere immortale, Kawaki spiega qual è il segreto dei membri di Kara. Non basta distruggere parti del loro corpo, ma bisogna colpire direttamente il nucleo che si trova all'interno. Tutti i membri di Kara sono stati infatti potenziati dallo scienziato Amado con questo oggetto. Non solo, questo nucleo è grande in proporzione alle capacità della persona. Inoltre, Boro è capace anche di spostarlo a piacimento, come scopre Sarada grazie al suo Sharingan.

Ciò obbliga la ragazza a dare vita a un attacco velocissimo che non dia il tempo al nemico di spostare in altre zone del suo corpo questo nucleo. L'attacco finale di Sarada in Boruto: Naruto Next Generations sembra aver colpito l'obiettivo, permettendo così ai ragazzi del Villaggio della Foglia di sconfiggere Boro.