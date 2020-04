Boruto: il capitolo 45 si collegherà a Samurai 8: La leggenda di Hachimaru

Mancano appena pochi giorni all'uscita del nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, sequel spin-off del capolavoro di Masashi Kishimoto. Ad ogni modo, dai primi leak della rivista è trapelato un annuncio a dir poco incredibile in merito a una presunta collaborazione con Samurai 8: la leggenda di Hachimaru.

A nemmeno qualche ora di distanza dai primi spoiler di Boruto 45, l'ultimo numero di V-Jump torna a far parlare di sé grazie a un nuovo leak. Sembrerebbe, infatti, stando a quanto riportato dall'insider Ryokutya, che il prossimo capitolo del sequel di Naruto avrà una collaborazione con Samurai 8, il manga di Kishimoto cancellato appena qualche settimana fa su Weekly Shonen Jump.

Nella fattispecie, il leak fa riferimento a un "collegamento" che, a partire dal capitolo 45, unirà i due titoli. Non è chiaro né in che modo né che tipo di riferimento unirà le due opere, tanto diverse alla base. Ad ogni modo, non ci resta che attendere appena qualche giorno per avere maggiori informazioni in merito a questa presunta collaborazione. Vi suggeriamo, dunque, di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi ulteriori novità.

Nel frattempo, vi invitiamo a recuperare il nostro speciale sul flop di Samurai 8, in cui indaghiamo sulle cause che hanno posto una fine prematura al nuovo manga di Masashi Kishimoto. E voi, invece, a cosa credete faccia riferimento questo "collegamento"? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.