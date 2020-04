Boruto: il capitolo 45 conferma il ruolo di uno dei membri di Kara

E mentre l'anime di Boruto: Naruto Next Generations come molte altre serie nipponiche a causa Coronavirus verrà interrotto fino a data da destinarsi, il manga continua la sua serializzazione, con il capitolo 45 uscito proprio in questi giorni, capitolo molto atteso dai fan per il mondo in cui il precedente si era concluso.

Come ben ricorderai, nel caso lo facciamo noi per te, il capitolo 44 aveva visto alcuni membri di Kara, nello specifico Amado e Koji Kashin ribellarsi a Jigen e dare inizio a un piano segreto che, da quel poco che è trapelato, sembrerebbe lo stessero preparando da un po' di tempo. Con Koji intenzionato ad avere un incontro faccia a faccia con Jigen, nelle ultime battute abbiamo visto invece Amado entrare nel Villaggio della Foglia, pronto a trovare un accordo con l'Hokage.

Avevamo lasciato Boruto, lo scorso mese, con il disertore di Kara che aveva preso in ostaggio Shikadai come garanzia per la sua incolumità, mettendogli un esplosivo al collo, e chiedere la protezione del Villaggio della Foglia se in cambio avesse rivelato loro tutte le informazioni in suo possesso sull'organizzazione capitanata da Jigen.

Ebbene, nel capitolo 45 la situazione sul fronte Amado e Konoha è stata approfondita un po' di più e come già si era capito, è stato confermato che il ruolo dell'uomo all'interno di Kara era quello di Capo Ricerca della Divisione Scientifica e nello specifico si occupava di creare, attraverso la bioingegneria, i contenitori perfetti che potessero ospitare i membri divini del Clan Otsutsuki, proprio come Jigen ospita Isshiki e come Boruto, a causa del Karma, è il contenitore di Momoshiki. Anche lo strano corpo di Kawaki è il frutto degli esperimenti di Amado, poiché sarebbe dovuto essere il tramite definitivo di Isshiki, una volta che il giovane fosse stato pronto.

Se già abbiamo potuto constatare la terribile e devastante forza di cui dispone Isshiki all'interno del corpo di Jigen, neanche possiamo pensare quanto potrebbe diventare forte se riuscisse a mettere le mani sul contenitore perfetto, ovvero Kawaki.

