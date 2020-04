Boruto capitolo 45: spoiler e immagini confermano uno scontro senza pietà

Siamo arrivati a una fase importante in Boruto: Naruto Next Generations la quale definirà completamente il futuro del manga. Dal volume 10, che vide lo scontro tra Naruto e Delta, la storia creata da Ukyo Kodachi ha messo sempre più in luce le caratteristiche del gruppo Kara, sottolineando che sarà questa formazione il nemico principale dell'opera.

Il titolo di Boruto: Naruto Next Generations divulgato i giorni scorsi si riferiva alla diserzione di Amado, dato che lo scienziato ha deciso di abbandonare Kara e rivolgersi a Naruto e al Villaggio della Foglia per ottenere protezione. Nelle prime immagini divulgate e che potete vedere in calce, viene presentato anche un vecchio personaggio visto di profilo: Code, il numero VI e membro del cerchio interno di Kara. Code sembra avere un piccolo colloquio con Jigen che è in compagnia di una parte del Decacoda.

Mentre Amado tratta con Naruto, che accetta la proposta, parte del capitolo si incentra naturalmente anche su Koji Kasshin che raggiunge Jigen. I due sembrano dare vita allo scontro promesso alcuni capitoli fa ma l'uomo mascherato sembra avere la peggio: Jigen riesce ad attaccarlo alle spalle e a conficcargli nel corpo varie aste nere.

Il capitolo 45 di Boruto: Naruto Next Generations sarà pubblicato su MangaPlus in inglese lunedì 20 aprile 2020 alle 17:00.