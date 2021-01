Boruto, il capitolo 54 è su Manga Plus: fratelli legati dal destino

Gli Otsutsuki continuano ad essere una spina nel fianco per Konoha che, anche in Boruto: Naruto Next Generations, continuano ad essere un pericolo globale. Con il ritorno di Masashi Kishimoto alla sceneggiatura del manga, approfittiamone per guardare insieme gli eventi del capitolo 54.

Lo scorso numero era terminato con un grande colpo di scena che ha messo sul campo di battaglia un nuovo nemico dopo Isshiki. Proprio come vi avevamo anticipato grazie ai primi spoiler del capitolo 54 di Boruto, Momoshiki ha infatti preso il controllo del corpo di Boruto e, dopo aver guarito le ferite del piccolo ninja, ha colpito e ferito Sasuke e Kawaki.

Quest'ultimo, in difesa dell'amico, si scaglia contro il corpo di Boruto tuttavia Momoshiki lo mette al tappeto in pochi semplici passi. L'Otsutsuki capisce di poter effettuare con Kawaki la stessa procedura che intendeva fare Isshiki con Boruto: ovvero usarlo come sacrificio per l'albero divino. Mentre riprende la battaglia, Naruto tenta di alzarsi e farsi forza, tuttavia, prima di rendersi conto che il suo corpo è più pesante che mai, perde nuovamente i sensi.

Combattendo Sasuke si rende conto che Momoshiki sta evitando di assorbire il chakra ma non riesce a spiegarsi il motivo. Nonostante ciò, decide di adempiere alla sua promessa e, se necessario, uccidere anche Boruto attivando l'amaterasu. Momoshiki riesce a sfuggire a tutte le sue tecniche, sempre senza assorbirle, permettendo all'Uchiha di capire il suo punto debole. Egli è riuscito a manifestarsi in Boruto proprio perché il ninja aveva esaurito il chakra e, assorbirlo in queste condizioni, favorirebbe il suo risveglio. I suoi pensieri vengono interrotti dal Rasengan Evanescente che colpisce Sasuke in pieno petto atterrandolo al suolo.

Frustrato, Kawaki tenta di avvicinarsi e, in prossimità dell'avversario, da fuoco a sé stesso e a Momoshiki che è costretto ad assorbire la tecnica per evitare che si suicidi. Grazie a questa intuizione, Boruto si risveglia e frantumando il corno sulla sua testa riprende il controllo del suo corpo. I due cadono a terra e, per la prima volta dal loro incontro, Kawaki si rivolge all'amico come un fratello.

Il peggio sembra scongiurato tuttavia Sasuke nota qualcosa di strano in Naruto. Il capitolo 55 di Boruto: Naruto Next Generations uscirà il prossimo 19 febbraio.