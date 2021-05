Boruto: il capitolo 58 prende vita nel nuovo video di V-Jump

Da poco arrivato su MangaPlus e V-Jump, la rivista mensile di Shueisha, il capitolo 58 di Boruto: Naruto Next Generations vede i giovani ninja del Team 7 decidere il proprio futuro. Ecco la loro scelta in una clip ufficiale che anima le vicende del capitolo.

In occasione dell'uscita del nuovo numero della rivista, sul canale YouTube di V-Jump è stato pubblicato un magnifico video che anima le vicende del capitolo 58 di Boruto. La clip si focalizza sulla discussione che ha acceso gli animi dei ninja del Team 7, spinti da Kawaki in un combattimento di sparring.

Dopo aver scoperto che Boruto ha accettato un medicinale per rallentare il processo di trasformazione in Otsutsuki, Kawaki si è mostrato deluso e sconfortato da questa decisione. In precedenza, i due ragazzi avevano infatti deciso di trasmettere il sigillo impresso da Momoshiki a Code, l'ultimo membro ancora in vita dei Kara.

Per dimostrare di essere dalla parte della ragione, Kawaki sfida il Team 7 in un combattimento 1 contro 3. Inveendo contro Sarada e attaccando improvvisamente Mitsuki, che riesce a parare i suoi colpi, il "Recipiente" dà inizio alle danze.

Quando la giovane Uchiha cerca di colpirlo con una palla di fuoco e succesivamente con degli shuriken, Kawaki dimostra di aver padroneggiato perfettamente il Kage Bunshin no Jutsu insegnatogli da Naruto. Allo scontro si unisce poi anche Boruto, che accorso in difesa di Sarada decide di risolvere la situazione in un contro uno.

Dopo una sequela di colpi, il combattimento si risolve in favore di Boruto. Kawaki commette infatti un errore ingenuo: convinto di possedere ancora il Karma, cerca di assorbire una delle tecniche lanciate dal figlio dell'Hokage. Sconfitto, Kawaki decide infine di unirsi ai suoi amici diventando un nuovo componente del Team 7 di Boruto.