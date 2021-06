Boruto capitolo 60: quando uscirà e cosa accadrà nel prossimo numero del manga

La battaglia delle nuove generazioni sta per iniziare. Archiviati i ninja e nemici più vecchi, adesso è il turno delle leve più inesperte ma vogliose di ritagliarsi un posto nel mondo di Boruto: Naruto Next Generations. I dilemmi di Kawaki e il dubbio sui poteri di Boruto saranno parte integrante della prossima saga del manga.

Ma anche dall'altra parte non stanno a guardare. Code ha deciso di ottenere vendetta per Isshiki Otsutsuki, il suo dio, e di portare a termine il rituale che andava fatto con Kawaki. La situazione lo ha obbligato a cercare alleati e per ora ha trovato sia Eida che il giovane Daemon, possessore di un potere particolare e pericoloso.

Cosa succederà in Boruto: Naruto Next Generations 60? Non sarà semplice per Code riuscire a trovare la quadra con il nuovo gruppo di cattivi che si sta formando. Daemon sembra molto eccentrico e intrattabile e il prossimo capitolo potrebbe incentrarsi proprio sull'approfondire il rapporto che si sta generando tra i cattivi.

Ci sarà spazio anche per il Villaggio della Foglia con i segreti di Amado e gli allenamenti del team 7. Sarà però fondamentale capire se Boruto riceverà prima o poi gli effetti collaterali delle pillole che sta assorbendo, sarà questo il momento giusto per mostrarli?

Boruto: Naruto Next Generations 60 sarà pubblicato su MangaPlus martedì 20 luglio 2021 in inglese e spagnolo.