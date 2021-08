Boruto capitolo 61, i primi spoiler e immagini: Kawaki, una scomparsa e pericolo in vista?

Il racconto di Boruto: Naruto Next Generations è svoltato verso altre direzioni rispetto al passato. Ora è il turno di Code che sta preparando l'attacco a Konoha, sfruttando il suo potere per mandare in allarme il villaggio in alcuni punti nevralgici. Kawaki, dall'altra parte, sembra però irrequieto e con vari pensieri per la testa.

Le immagini spoiler di Boruto: Naruto Next Generations 61 ci presentano i risvolti inediti della situazione attuale. La copertina è dedicata ad Amado, lo scienziato intento a fumare una sigaretta. Sasuke Uchiha intanto sta pattugliando l'esterno del villaggio, dando anche ordini ad alcuni shinobi della foglia che si trovano nei paraggi. C'è anche una discussione tra Amado e Shikamaru, i quali si concentrano sulla famiglia e sul tabacco.

La seconda metà del capitolo di Boruto sembra essere però la più intensa e quella con eventi inaspettati. Kawaki dice di andare a gettare fuori la spazzatura, mentre un ninja lo osserva su un palo. Il ragazzo lascia i rifiuti a un angolo per poi scomparire e mimetizzarsi tra alcuni cespugli. Boruto avverte il chakra di Kawaki all'esterno della casa, ma a un certo punto questo scompare.

Nelle pagine finali di Boruto 61 si vede Kawaki in fuga fuori dal villaggio, in una foresta, mentre Ada lo sta osservando col suo potere. Code è nelle vicinanze e si materializza da un albero su cui aveva lasciato il proprio marchio. I due membri di Kara si incontreranno nelle foreste nei pressi di Konoha?