Boruto: il capitolo 61 in versione anime nel trailer PV di VJump

Il nuovo capitolo dell'opera firmata Masashi Kishimoto segna un punto di svolta fondamentale per la narrazione, finalmente indirizzata verso il flash forward iniziale. In attesa di ulteriori sviluppi, le ultime vicende di Boruto prendono vita nella splendida clip animata realizzata da V Jump, la rivista mensile edita da Shueisha.

Dopo l'epica battaglia con Isshiki Otsutsuki, il manga di Kishimoto e Ikemoto si trova attualmente in una fase di transizione. Le due fazioni in campo stanno infatti preparando il terreno per il prossimo, cruciale combattimento.

Mentre Code, l'erede della volontà di Issihiki, ha radunato un nuovo gruppetto di alleati, il Villaggio della Foglia sta attraversando una grave crisi interna. Il Settimo Hokage e la sua ombra non sono più i ninja onnipotenti di una volta e la nuova generazione non è ancora pronta ad affrontare il Clan Otsutsuki. Non solo, a impensierire i ninja della Foglia ci ha pensato anche Kawaki, autore di una fuga geniale.

Nel video clip di V Jump, condiviso su Twitter dall'utente @Abdul_S17, vengono rivisitati i momenti salienti del capitolo 61 in chiave animata. Il filmato vede Inojin suggerire involontariamente a Kawaki il modo per aggirare la sicurezza di Konoha e Amado riflettere sul comportamento del Recipiente. La clip si chiude con la fuga di Kawaki, di cui si accorgono unicamente suo "fratello" Boruto ed Eida, la chiaroveggente alleata di Code. Ecco la scelta disperata e l'ultimo saluto di Kawaki in Boruto capitolo 61.