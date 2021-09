Boruto: il capitolo 62 in versione animata nella clip promozionale di VJump

Con Kawaki fuggito dal rifugio sicuro di Konoha, l’ultima, grande battaglia con i Kara sta per esplodere. La miccia è stata innescata in Boruto: Naruto Next Generations capitolo 62, Code otterrà la tanto ricercata vendetta? Ecco quanto accaduto nella clip animata pubblicata dalla rivista mensile di Shueisha, VJump.

Come ormai d’abitudine, VJump accompagna la nuova uscita dell’opera di Masashi Kishimoto con una splendida clip promozionale che anima gli eventi accaduti nel capitolo di riferimento. Star di questo appuntamento sono Kawaki e Boruto, a cui ora sono affidate le sorti del Villaggio della Foglia.

Con grande astuzia, Kawaki ha iniziato la sua fuga apparentemente senza meta nella foresta che circonda il Paese del Fuoco. Accorgendosi di quanto appena avvenuto grazie al legame che univa i loro Karma, Boruto riferisce ciò a suo padre. Tuttavia, il ragazzo non è l’unico a essersi accorto della diserzione di Kawaki. Grazie al suggerimento di Eida, anche Code si mette immediatamente in viaggio per imbattersi in colui che ha ucciso il suo caro maestro.

Il primo a raggiungere Kawaki è Code, ma a quanto pare l’ex Recipiente di Isshiki Otsutsuki stava cercando proprio lui. In quanto unico colpevole dell’omicidio di Isshiki, Kawaki supplica Code di uccidere solamente lui e di lasciare in pace Konoha e i suoi abitanti. La richiesta, però, viene rispedita al mittente.

Quando Code tenta di portare via Kawaki attraverso uno dei suoi marchi artiglio, improvvisamente compare anche Boruto. La battaglia ha inizio! In attesa di ulteriori sviluppi, facciamo il quadro della situazione con le clip animate di Boruto 61 e Boruto 60. Vi lasciamo infine alle previsioni su Boruto 63.