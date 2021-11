Boruto: il capitolo 63 animato dalla clip promozionale di VJump

In occasione dell’uscita dei nuovi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations, la rivista giapponese a cadenza mensile di Shueisha, VJump, è solita pubblicare delle clip promozionali che riassumono le fasi salienti del racconto di Kishimoto. Ecco il capitolo 63 dell’opera in versione animata!

Con la serie anime che si è appena addentrata in un arco narrativo completamente originale, è VJump ad adattare gli eventi dei nuovi capitoli del manga. Esattamente come fatto con la clip promozionale del capitolo 62 e con il trailer PV del capitolo 61, anche quello che da poco ha fatto il suo debutto su MangaPlus è stato trasposto in video.

Questa nuova clip PV si concentra sulle fasi iniziali del capitolo 63 di Boruto, ossia sul primo contatto tra Code e il protagonista. Mettendosi di mezzo nell’accordo tra l’Interno e Kawaki, il figlio del Settimo Hokage intende a tutti i costi riportare a Konoha il suo fratellastro. Gli altri due presenti, però, non sembrano essere d’accordo.

Mentre Eida gestisce l’operazione dalla distanza, Code mette alla prova le abilità di Boruto, il quale in quanto Otsutsuki verrà offerto in sacrificio alla Decacoda. Così facendo, l’Interno spiega al protagonista i segreti per controllare al meglio il suo marchio Karma. Chi trionferà, il sigillo di colore nero di Boruto oppure quello bianco fallace di Code? Vi salutiamo lasciandovi a data di uscita e previsioni su Boruto 64.