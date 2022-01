Boruto: il capitolo 65 in versione anime nel teaser PV di VJump

La battaglia a tre fra Code, Kawaki e Boruto viene interrotta momentanea per via di un malore che coglie improvvisamente il figlio dell’Hokage. Borushiki fa il suo devastante ritorno in scena a suon di colpi di “pistola”. Sul campo di battaglia, arrivano anche i rinforzi da Konoha. VJump fa un riepilogo di quel che è accaduto in Boruto 65!

Quello con le clip animate di VJump è un appuntamento fisso, che va a sopperire la mancanza della serie anime, impegnata con degli archi narrativi originali. Di volta in volta, la rivista giapponese adatta gli eventi del capitolo di riferimento in una breve clip che muove i panel del manga. Ecco il teaser PV del capitolo 65 di Boruto: Naruto Next Generations.

Nei primi frame, il giovane protagonista è accasciato al suolo, in preda a quello che pare essere un attacco di cuore. In realtà, Boruto sta intrattenendo una conversazione con Momoshiki Otsutsuki, nascosto all’interno del Karma impresso su di lui.

Borushiki torna in azione scagliando una serie d'impressionanti Rasengan contro Code, il quale lo vuole sacrificare al Decacoda per ottenere finalmente il frutto divino e realizzare il sogno del suo maestro Isshiki. Code riesce però a evitare tutti questi attacchi, ma non il Rasengun, una nuova, micidiale tecnica simile allo sparo di un proiettile di chakra.

Infine, sul campo di battaglia arrivano anche Shikamaru e Naruto, pronti a dar man forte ai due piccoli ninja della Foglia. Questa parte, però, non viene mostrata dal video della rivista giapponese, che lascia un alone di mistero sulle pagine conclusive.

Il prossimo capitolo, il 66 dell’opera sequel, arriverà su MangaPlus e VJump il 20 gennaio 2022. Vi lasciamo alla precedente clip VJump di Boruto capitolo 64 e al possibile esilio di Boruto da Konoha.