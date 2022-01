Boruto capitolo 67, data di uscita e previsioni: quali conseguenze per il gesto di Kawaki?

È crisi infinita in Boruto: Naruto Next Generations. L'arrivo di Kawaki a Konoha ha scatenato una serie di eventi inizialmente imprevedibili che, almeno apparentemente, all'inizio avevano aiutato a sventare una grande minaccia mondiale. Tuttavia la fuga di Kawaki dal Villaggio della Foglia ha innescato un'altra serie di eventi ancora più gravi.

Essendosi gettato tra le braccia di Code e Ada, Kawaki era in gravissimo pericolo. Boruto non è riuscito a fare a meno di andare a salvarlo, provocando anche l'arrivo di Naruto e Shikamaru, entrambi poi infilatisi in una brutta situazione. Come se non bastasse, è arrivato anche Borushiki che ha dato filo da torcere a tutti, seguito poi dal risveglio del Karma di Kawaki. Una sequenza di colpi di scena che ha portato poi Kawaki a colpire Boruto al ventre, perforandolo e lasciandolo mezzo morto.

Una scelta, quella di Kawaki, che avrà pesanti ripercussioni in Boruto 67. E non potrebbe essere altrimenti, dato che il protagonista sta praticamente per morire per mano del suo migliore amico. La sconfitta di Borushiki potrebbe portare al salvataggio di Naruto e Shikamaru, con Kawaki che si consegna definitivamente a Code. Si chiuderebbe quindi questo ciclo, con l'Hokage che porterebbe il protagonista al Villaggio della Foglia per salvarlo, riuscendoci.

Non è da escludere però che Naruto tenti qualche altro gesto e finisca per farsi uccidere, con il compito di salvare Boruto demandato a Shikamaru. Insomma, Kishimoto può sbizzarrirsi e intraprendere diverse strade. Boruto 67 arriverà su MangaPlus il 20 febbraio 2022.