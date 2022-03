Boruto: il capitolo 68 in versione anime nel trailer PV di V-Jump

Con Studio Pierrot che ha intrapreso una strada originale, l’anime di Boruto non è più impegnato con l’adattamento del manga da diversi mesi. A rimediare a ciò, ci ha pensato V-Jump con uno speciale teaser PV che anima le vicende del capitolo 68 di Boruto: Naruto Next Generations.

La serializzazione di Boruto continua senza particolari intoppi sulla rivista mensile di Shueisha. A riavvicinare l’anime al manga è proprio V-Jump, che per celebrare l’elaborato di Masashi Kishimoto pubblica come di consueto una clip promozionale in stile anime.

Nel riassunto in formato animato, vediamo Boruto intrattenere una discussione con gli scienziati di Konoha in cui spiega di avere a disposizione tutta la potenza del Karma di Momoshiki senza più pericoli. Naruto, nonostante si dica sicuro della sua decisione, è invece ancora dubbioso su come agire con Kawaki.

La palla passa poi alla fazione opposta, con Code alle prese con Eida. Il piano degli antagonisti prende una svolta quando il consigliere dell’Hokage si reca in cerca di spiegazioni da Amado. In Boruto 68 Shikamaru torna a brillare, elaborando una strategia geniale.

La serie anime, impegnata in un arco inedito, è ben lontana dall’adattare questi eventi, ma grazie al trailer di V-Jump abbiamo un breve assaggio di quello che vedremo in futuro