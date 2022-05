Boruto: il capitolo 70 in versione animata nel trailer PV di V Jump

Da qualche giorno, il capitolo 70 di Boruto: Naruto Next Generations è stato rilasciato su MangaPlus e sul nuovo numero della rivista V Jump. Per l'occasione, il mensile edito da Shueisha ha condiviso una clip che anima gli eventi narrati nelle pagine scritte da Masashi Kishimoto e illustrate da Mikio Ikemoto.

Il breve filmato pubblicitario in stile anime porta gli spettatori nel laboratorio scientifico di Amado, dove Shikamaru e l'ex Kara, assieme a una nuova versione di Delta, stanno affrontando l'invasione di Code ed Eida. L'ammaliante potere di quest'ultima, però, piega il trio di Konoha.

Nella clip vediamo il Nara tentare di mediare con Eida. Il consigliere dell'Hokage, prova a offrirle un incontro con Kawaki, l'unica persona per cui lei prova realmente interesse. Tuttavia, in Boruto 70 Eida sfoggia la sua arte oculare, il Senrigan, attraverso la quale percepisce tutto quello che accade.

Quando Eida scopre che stanno per arrivare i rinforzi, tra cui anche lo stesso Kawaki, sprona Code a fuggire via. È ancora troppo imbarazzata per incontrare il suo amato. Questa sua decisione, condanna il Villaggio della Foglia e Amado. Lo scienziato viene rapito e costretto a rimuovere i limitatori presenti nel corpo di Code. L'antagonista di Boruto ha ottenuto la massima potenza dal Karma bianco.