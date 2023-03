Boruto, il capitolo 79 stravolge tutto: le identità di Kawaki e Boruto si capovolgono

La cicatrice rimediata da Boruto nel capitolo 78 è solamente l'inizio della fine per il giovane Uzumaki. Come profetizzato da Momoshiki Otsutsuki, il biondo ninja del Villaggio della Foglia ha perso tutto ciò che gli apparteneva. L'identità di Boruto è stata rubata da Kawaki.

Kawaki non è riuscito a uccidere Boruto e a estirpare la minaccia di Momoshiki, ma la sua cattura è stata evitata grazie proprio all'intervento dell'Otsutsuki. Il disertore Kawaki prosegue la sua fuga nel capitolo 79 di Boruto, riuscendo a non farsi scoprire dalle squadre investigative di Konoha azzerando il suo chakra e sfruttando i poteri di Sukunahikona.

Kawaki riesce dunque a eludere le ricerche dei ninja della Foglia, ma non quelle di Eida, che attraverso il suo occhio speciale individua la sua posizione. Tuttavia, il cyborg dell'Organizzazione Kara ha una cotta per il ragazzo e sfrutta la chiaroveggenza per sé. Eida è dalla parte di Kawaki.

Quando i due si riuniscono, Kawaki rivela tutta la sua frustrazione per non essere riuscito a completare la sua missione. Momoshiki potrebbe distruggere Konoha e uccidere il Settimo Hokage in qualsiasi momento, ma Boruto è il figlio di Naruto e nessuno è disposto a macchiarsi di un delitto così grave. A quel punto, Kawaki si chiede perché Boruto sia un Uzumaki, e non invece un forestiero come lui.

I sentimenti malinconici di Kawaki raggiungono Eida, che attraverso il suo potere divino trasforma il desiderio espresso in Boruto 79 in realtà. L'onnipotenza di Eida permette di cambiare la realtà, scambiando le identità di Kawaki e Boruto. L'intero mondo ninja è ora convinto che Kawaki sia sempre stato il figlio di Naruto Uzumaki e che Boruto sia invece il fuggitivo che ha appena "ucciso" l'Hokage. Sarà possibile ripristinare la storia, oppure Boruto ha realmente perso tutto ciò che gli apparteneva senza poter fare nulla per porvi rimedio?