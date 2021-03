Boruto: i Cercoteri possono realmente morire? Discutiamone

Sin dalla sua nascita, Naruto si è dovuto confrontare con i fantasmi causati dal demone sigillato dentro di sé, la Volpe a Nove Code. Tuttavia, quando finalmente Kurama era divenuto parte della sua famiglia, in Boruto: Naruto Next Generations il Settimo Hokage ha dovuto dirgli addio. Ma un Bijuu può davvero morire?

Nel capitolo 55 di Boruto, Naruto ha dato l'addio al suo caro amico, scomparso per effetto della Baryon Mode utilizzata durante lo scontro con Isshiki Otsutsuki. Ovviamente, questa scomparsa ha causato sconforto nel fandom, che aveva ormai imparato ad amare Kurama, presente sin dalla prefazione del primissimo storico volume dell'opera di Masashi Kishimoto.

Tuttavia, a quanto pare per la Volpe a Nove Code non si tratterebbe di un addio, ma di un momentaneo arrivederci. Infatti, i Cercoteri non sono vivi nel modo in cui lo sono gli esseri umani, e Naruto è ben consapevole di ciò. Le bestie dotate di coda non muoiono mai e si reincarnano nel corso degli anni.



La prima volta che abbiamo visto la morte apparente di un Bijuu fu quando il demone tricoda venne ucciso insieme alla sua Forza Portante. Con il passare del tempo, però, Isobu si è riformato e questo è quanto avverrà anche a Kurama, a patto che la Baryon Mode non abbia in qualche modo modificato questa dottrina. A confermare questa ipotesi è stata la stessa Volpe a Nove Code, la quale ha salutato Naruto dicendogli che forse quelle erano le ultime parole che si sarebbero scambiati.

Dunque, molto probabilmente un giorno vedremo il ritorno di Kurama, che però sarà slegato dal suo precedente proprietario. Chi sarà la sua nuova Forza Portante? I primi indizi ci indirizzano a due figure, Himawari e Sarada. Nel primo caso, il Bijuu resterebbe all'interno della famiglia Uzumaki, che ha già imparato ad amarlo, mentre nel secondo approderebbe tra gli Uchiha, dando vita a una potentissima kunoichi dotata di Sharingan e Cercoterio.

Secondo voi un giorno rivedremo Kurama? E se si, chi sarà il suo ospite? Scopriamo com'è cambiato lo status quo dopo gli ultimi avvenimenti di Boruto.