Boruto: chi è davvero Amado? La folle teoria dei viaggi nel tempo

La trama di Boruto: Naruto Next Generations è avvolta da un fitto velo di nebbia. I dubbi sono infatti ancora numerosi. Per quale motivo Boruto e Kawaki si affronteranno, e che cosa accadrà all'Hokage e Konoha? La risposta a queste domande potrebbe risiedere nella figura di Amado.

Sin dal suo debutto, Amado è risultato essere uno dei personaggi più enigmatici mai apparsi nel corso della serie. Inizialmente spalla di Jigen e scienziato di Kara responsabile della "creazione" di Delta, Code, Boro e Kawaki, ha infine tradito l'organizzazione portando quest'ultimo a Konoha e uccidendo Jigen.

In seguito ha però tradito la fiducia del villaggio che lo stava ospitando ripristinando il Karma in Kawaki. Come se non bastasse in Boruto 76 ha nascosto la verità sui poteri di Eida. Cosa stia complottando nell'oscurità è attualmente un mistero.

Una folle teoria della community ha tentato di spiegare i movimenti dello scienziato. Amado è in realtà il Kawaki del futuro, tornato indietro nel tempo celando la sua identità a tutti. Probabilmente, nella linea temporale di Amado/Kawaki gli Otsutsuki hanno infine prevalso e in quanto unico sopravvissuto egli è tornato nel passato per porre rimedio modificando il corso degli eventi. Come vediamo dall'immagine in calce all'articolo, la somiglianza tra Kawaki e Amado è netta, tanto da far sembrare lo scienziato una versione più anziana del possessore del Karma. Cosa ne pensate di questa teoria, forse lo Jougan di Boruto è in qualche modo legato a questa ipotetica vicenda?