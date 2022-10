Boruto: chi è davvero Saruto Uchiha, il nipote di Naruto?

Una community tanto grande come quella di Boruto: Naruto Next Generations, che ha ulteriormente ingrandito la mitologia di Masashi Kishimoto, brulica spesso di personaggi piuttosto popolari ma di cui poco o nulla si sa sulle loro origini, un po' proprio come riguarda la figura di Saruto Uchiha.

Sicuramente è importante chiarire subito un importante dettaglio: Saruto Uchiha non esiste davvero ed è frutto di una storia creata proprio dai fan. Questo misterioso personaggio non sarebbe altri che il figlio di Boruto e Sarada, con quest'ultima che nel tempo sarebbe riuscita a diventare Hokage. Proprio come accadde a Boruto e a Naruto prima di lui, anche Saruto è cresciuto con un padre assente dal momento che il proprio genitore è spesso via per rispondere a delle missioni.

Addirittura, secondo questa storia che non ricordiamo essere canonica, il giovane ninja non avrebbe alcun particolare talento al contrario della sua famiglia, salvo poi rendersi conto di poter utilizzare contemporaneamente i poteri della Volpe a Nove Code, lo sharingan e il Byakugan in formule diverse. Si tratta dunque di un personaggio fan-made ma a cui la community si è molto affezionata visto le tante illustrazioni a lui dedicate, proprio come quella allegata in calce alla notizia.

E voi, invece, avevate mai sentito parlare di Saruto Uchiha all'interno della community di Boruto? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.