Boruto, chi è il giovane ninja più forte della nuova generazione dopo Naruto?

Certo, Naruto e Sasuke sono forti, ma lo sono diventati dopo tantissimi allenamenti e sforzi. Ora sono in grado di tenere testa a tutto il mondo, ma un giorno dovranno cedere il passo alla nuova generazione di ninja che sta crescendo proprio davanti a loro. Boruto e gli altri prenderanno il loro posto, un giorno.

I giovani protagonisti si stanno facendo strada in questo mondo tra missioni e battaglie contro nemici veramente forti, mettendosi continuamente alla prova. Ma qual è il giovane ninja più forte di Boruto: Naruto Next Generations? Finora il manga non ha dato una risposta molto chiara, mettendo particolarmente in risalto il protagonista Boruto, il suo nuovo compagno Kawaki e poi in parte i due membri del team 7, ovvero Sarada Uchiha e Mitsuki.

Vista anche la loro discendenza, inevitabilmente il titolo di ninja della nuova generazione più forte va ricercato tra loro e Shinki, il prodigio del Villaggio della Sabbia. Di quest'ultimo però non si sa molto, essendo praticamente scomparso dai tempi dell'esame chunin, mentre i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations hanno fatto molti progressi.

La lotta è combattuta, ma probabilmente al momento Boruto è il più forte grazie alle mosse imparate e alla continua esperienza accumulata contro avversari più forti di lui. E invece chi è il Kage più forte in Boruto: Naruto Next Generations?