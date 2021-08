Boruto, chi è il Kage più forte adesso? La classifica

I cinque paesi più grandi del mondo ninja di Naruto e Boruto hanno dato vita ai combattenti più forti di sempre. Spesso è tra questi che vengono scelti i Kage, i condottieri del villaggio che, oltre a ricoprire una carica burocratica, sono anche i comandanti dell'esercito del villaggio ninja.

Alla fine del manga di Naruto abbiamo conosciuto i cinque nuovi Kage dei villaggi più forti. Ricapitolando, abbiamo l'Hokage Naruto Uzumaki per il Villaggio della Foglia, il Kazekage Gaara del Deserto per il Villaggio della Sabbia, il Mizukage Chojuro del Villaggio della Nebbia, la Tsuchikage Kurotsuchi per il Villaggio della Roccia, il Raikage Darui del Villaggio della Nuvola.

Un gruppetto di ninja potentissimi che sono già stati visti assieme nei vari Summit dei Kage. Ma quale tra i cinque kage attualmente è il più forte in Boruto? Prendiamo in considerazione tutti gli eventi recenti, comprendendo anche la perdita di Kurama per Naruto.

Tra i cinque, il più debole apparentemente sembra essere Chojuro, ex braccio destro della Mizukage Mei e membro degli Spadaccini della Nebbia. Grazie alla sua spada può mettere in crisi parecchi nemici, ma di lui non sappiamo così tanto da sapere se può effettivamente reggere il confronto con gli altri quattro membri.

Poco più in alto si giocano la quarta e la terza posizione Gaara e Kurotsuchi. La Tsuchikage però sembra essere leggermente più limitata in quanto a forza del corrispettivo del Villaggio della Sabbia, ed è per questo che scegliamo lei per la quarta posizione, mentre il personaggio storico di Naruto va in terza. La seconda posizione spetta quindi a Darui, il nuovo Raikage che si è messo in mostra durante la Quarta Grande Guerra Ninja contro i fratelli Kinkaku e Ginkaku, dando prova di ottime capacità di combattimento e di giudizio.

In prima posizione, nonostante i recenti avvenimenti di Boruto, c'è l'Hokage Naruto Uzumaki. Il ninja della foglia è ancora uno dei più forti al mondo insieme a Sasuke e, anche se con più difficoltà, può riuscire a sconfiggere gli altri quattro avversari.