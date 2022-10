Boruto: chi è Kawaki? La misteriosa storia del ragazzo

Boruto: Naruto Next Generations non ci ha permesso soltanto di tornare nel mondo ninja creato da Masashi Kishimoto, ma anche di fare la conoscenza di tanti nuovi, giovani protagonisti. Tra questi, uno dei principali su cui ruota l'intera narrazione è Kawaki.

Il debutto di Kawaki avviene sin dal primissimo capitolo, quando nel flash forward iniziale lo vediamo confrontarsi con Boruto in un Villaggio della Foglia ormai raso al suolo. Come egli stesso afferma, il Settimo Hokage ormai non è più li tra loro e l'epoca degli shinobi è giunta al termine. Dunque, queste frasi portavano i lettori a supporre che Kawaki fosse l'antagonista della storia, cosa che poi si rivela non vera. Ma allora chi è Kawaki in Boruto?

Il vero esordio di Kawaki lo si ha solamente nel corso dell'Arco di Ao, quando il Team Konohamaru si reca presso un dirigibile dirottato e lo trova svenuto nei pressi. Egli si rivela inizialmente molto ostile, dando sfoggio delle sue incredibili abilità contro Garo, componente Esterno dell'Organizzazione Kara, e i ninja di Konoha sono costretti a imprigionarlo per riportarlo al sicuro tra le mura del villaggio. Tuttavia, sin da subito Boruto si accorge che qualcosa in particolare lo lega e accomuna a lui: anche Kawaki possiede un simbolo Karma sul palmo di una mano.

Dopo varie vicissitudini, Kawaki infine si lascia andare e diviene il pupillo del Settimo Hokage, il quale lo addestra nel ninjutsu. Scopriamo dunque la sua storia. Kawaki era solamente un bambino quando venne rapito da Jigen, l'oscuro leader dell'Organizzazione Kara. Vittima di terribili esperimenti, che lo trasformano in un mano intriso di tecnologia scientifica ninja, è la chiave per la realizzazione dello scopo del gruppo criminale. Dunque, è cercato da Jigen in persona.

Il motivo per cui Kawaki è tanto bramato da Jigen risiede proprio nel Karma. Kawaki è il prossimo recipiente di Isshiki Otsutsuki, l'essere celeste che arrivò sulla terra assieme a Kaguya e che si nasconde nel corpo moribondo di Jigen.

Dopo una lunga battaglia, in cui Naruto perde Kurama e Sasuke il Rinnegan, è proprio Kawaki a finire Isshiki. La maledizione del Karma non è però cessata, poiché in seguito lo scienziato Amado gliene fornirà una nuova copia. Attualmente, nell'anime di Boruto Kawaki è impegnato all'Accademia Ninja, mentre nel manga di Boruto è in missione con il Team 7.