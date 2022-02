Boruto: chi è la madre di Metal Lee? Il mistero sul figlio di Rock Lee

Il tema della famiglia, in Boruto: Naruto Next Generations, è di vitale importanza. Gli eroi che tanto abbiamo imparato a conoscere e ad amare nella serie originale, hanno ora affidato la loro eredità, nonché la Volontà del Fuoco, ai propri figli. Tuttavia, uno dei giovani ninja della nuova generazione è protagonista di un mistero.

Boruto, Sarada, Inojin, Shikadai e Chocho: di tutti loro sappiamo l’identità dei rispettivi genitori. Persino Mitsuki sappiamo essere figlio del Sannin traditore Orochimaru. Di Metal Lee, però, conosciamo solamente l’identità della figura paterna, Rock Lee. Chi è sua madre, nonché la donna con cui il discepolo prediletto del maestro Gai ha avuto un bambino? Grande protagonista dello scontro nella Nebbia della saga originale di Boruto, proviamo a ricercare indizi sul suo mistero.

Il mistero che circonda i genitori di Metal Lee ha portato a diversi, interessanti spunti di riflessione. La community Reddit ha infatti provato a intuire il nome della mamma, dando vita a diverse teorie.

Pur essendo figlio di Rock Lee, un ninja che sin dal momento del suo debutto ha dimostrato estrema fiducia in se stesso e nelle sue capacità, Metal Lee è timido e impacciato. Quando si rende conto di essere osservato, va nel panico più totale. Questa sua ansia sociale potrebbe ricondursi proprio alla sua figura materna, una questione ereditaria che potrebbe essergli stata trasmessa dal DNA della madre. Ma quale kunoichi della Foglia è così tanto timida? La prima indiziata sarebbe Hinata Hyuga, ma come ben sappiamo è la sposa di Naruto, per cui il suo nome è da escludere.

Secondo altre teorie, l’amata da Rock Lee è da cercare all’interno del suo team. L’indiziata è dunque Tenten, che però nel corso di Boruto non si è mai avvicinata e non ha mai interagito con il suo presunto figlio. Questa teoria sarebbe avvalorata da una delle opening dell’anime, in cui tutti i genitori della vecchia generazione sono messi in fila. Rock Lee è posto al fianco di Tenten, come se fossero una coppia. Potrebbe però essere frutto solamente dell’immaginazione dei fan, poiché i due potrebbero essere accomunati solamente da un’amicizia di lunga data. Sebbene non sia presente nella collezione Funko Pop! Boruto, Metal è tra i più valorosi ninja della nuova generazione.

La teoria più probabile è che Rock Lee non abbia mai avuto alcuna donna, e che semplicemente abbia adottato Metal Lee, i cui genitori biologici sono sconosciuti, forse deceduti in seguito alla guerra. Dunque, Rock Lee è per Metal, ciò che Might Guy era per lui. E voi, cosa ne pensate?