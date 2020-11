Boruto: chi è il misterioso partner al fianco di Orochimaru?

Il modo in cui Orochimaru faceva passare Mitsuki per un semplice progetto scientifico sembrava preannunciare un suo nuovo passaggio al lato oscuro. Ma nel nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generations l'ex antagonista sembra aver completato la sua redenzione.

Intitolato "L'Albero Divino torna in vita", l'episodio 174 di Boruto: Naruto Next Generations vede Konohamaru e Mugino impegnati in battaglia con la misteriosa creazione di Victor. Ma il duo della Foglia deve al contempo proteggere il Daimyo recatosi in visita alla fabbrica e Mugino non ha altra scelta che scortarlo in un posto sicuro. Tuttavia, lo shinobi cade in un'imboscata tesa dalla segretaria di Victor.

Incespicando all'indietro, Mugino viene sostenuto da una misteriosa figura incappucciata, la quale con una mossa fulminea disintegra la segretaria. Quando l'uomo si rivela, Mugino è sbalordito nel vedere Orochimaru. Ma da chi è accompagnato? Mitsuki è gravemente ferito e si trova ancora al laboratorio, mentre Log è decisamente più alto del personaggio al fianco del Sannin. Chi o cosa nasconde Orochimaru?

Quando l'Albero Divino fuoriesce dal laboratorio, il ninja leggendario resta ammaliato dalla mostruosità; il suo interesse scientifico sembra stuzzicato dalla possibilità di ricreare un qualcosa del genere. Dunque, è molto probabile che Orochimaru si trovi lì solamente per suoi interessi e non per difendere la Foglia come inizialmente ipotizzato. L'autore di "Blue Bird" canterà la nuova sigla di Boruto: Naruto Next Generations.