Boruto: chi è al momento il ninja più forte del mondo?

La storia di Boruto: Naruto Next Generations è recentemente arrivata ad un punto di svolta clamoroso, quello in cui è diventato difficile stabilire con esattezza chi sia il ninja più forte in circolazione. Tuttavia, gli indizi a nostra disposizione restano comunque sufficienti per provare a tirare le somme.

Masashi Kishimoto ha dovuto ingegnarsi per togliere un po' di riflettori a Sasuke e Naruto, due ninja troppo potenti che rendevano difficile qualsiasi grosso margine di miglioramento per Boruto, il reale protagonista del sequel spin-off. Per questo motivo ha privato i due leader di Konoha del loro asso nella manica: la Volpe a Nove Code e il Rinnegan.

Sasuke ha perso infatti l'uso dell'occhio sinistro a causa dell'avvento di Momoshiki, mentre Kurama si è sacrificato per permettere a Naruto di guadagnare del tempo prezioso contro Isshiki. Alla luce di queste perdite, chi è ora il ninja più forte in circolazione? In realtà è doveroso ricordare come sia Sasuke che Naruto restino ancora due personaggi molto potenti seppur indeboliti.

L'Uchiha dovrebbe ancora poter usare le tecniche delle Sei Vie dal momento che altri personaggi, prima di lui, erano in grado di utilizzarli senza mostrare per forza il Rinnegan. Senza contare, inoltre, che Sasuke può ancora vantare dello sharingan ipnotico eterno e di una brillante mente strategica. Per quanto riguarda l'Hokage, invece, può ancora contare del chakra dei restanti 8 cercoteri senza dimenticare l'uso della modalità eremitica. Pertanto, dunque, loro due restano ancora i ninja più forti di Boruto, seppur fortemente indeboliti per questioni narrative.

E voi, invece, siete d'accordo con questa riflessione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.