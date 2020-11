Boruto: chi potrebbe essere la nuova Forza Portante della Volpe a Nove Code?

Prima che Kurama accettasse Naruto come sua Forza Portante, il ninja di Konoha ha dovuto patire numerose sofferenze. Ma quando la Volpe a Nove Code si è resa conto della sua purezza, i due hanno creato un legame indissolubile. Tuttavia, in Boruto: Naruto Next Generations è sorto un nuovo problema tra loro.

Nel capitolo 52 di Boruto: Naruto Next Generations sfruttando il chakra di Kurama Naruto ha sprigionato la nuova Baryon Mode. Ma questa nuova tecnica potrebbe avere un costo: la stessa vita del Settimo Hokage. Ma se Naruto ci dovesse salutare che fine farebbe la Volpe?

A quanto pare, Naruto non ha mai preso in considerazione la sua morte, non designando una nuova Forza Portante per Kurama. Questa grave mancanza permetterebbe a un nuovo misterioso antagonista di appropriarsi della Volpe, acquisendo un potere in grado di spazzare via il mondo ninja.



Sebbene sembri ormai passato dalla parte del bene, vista la sua conoscenza delle cellule di Hashirama Orochimaru potrebbe essere uno dei principali candidati. Ma dato che ormai Kurama è un membro della famiglia Uzumaki, Naruto potrebbe decidere all'ultimo minuto di cedere la Volpe a suo figlio Boruto, o perché no addirittura a Himawari. Secondo voi chi acquisirà il potere dell'Enneacoda? Scopriamo cosa deve fare Kishimoto per migliorare Boruto.