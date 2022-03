Boruto: chi sono gli Otsutsuki e chi è il più forte tra loro?

In Naruto Shippunde, il sensei Kishimoto sorprese i fan relegando Madara Uchiha a ruolo di burattino. Le sue azioni furono guidate per risvegliare Kaguya Otsutsuki, la vera antagonista finale della saga. In Boruto: Naruto Next Generations sono poi stati introdotti altri suoi simili. Chi è il più forte componente del Clan Celeste?

Il vero obiettivo degli Otsutsuki di Boruto è sfruttare il potere della Decacoda e nutrirsi del Frutto del Chakra dell’Albero Divino per accrescere i propri poteri. Sebbene siano degli esseri potentissimi, hanno però dovuto fare i conti con Naruto e Sasuke, i quali hanno fermato i loro piani.

In tutta la saga di Masashi Kishimoto, abbiamo conosciuto svariati Otsutsuki, come Indra e Asura, o Hagoromo e Hamura. Questi sono però personaggi che i fan hanno potuto apprezzare solo marginalmente, poiché esseri vissuti nel passato.

Il primo Otsutsuki in cui si imbattono Naruto e Sasuke è Kaguya. Questa, è la villain finale di Naruto Shippuden. Dotata di un potere inarrestabile, per sconfiggerla ci sono voluti gli sforzi congiunti del Team 7, di Obito e dello spirito di suo figlio Hagoromo. La principessa degli Otsutsuki è di gran lunga più potente di qualsiasi ninja della Terra.

In seguito, facciamo la conoscenza di Momoshiki. Questo, viene fermato dallo squadrone formato dai nuovi Cinque Kage, salvo diventare immensamente più potente dopo aver consumato il suo partner Kinshiki. Anche questa sua forma è stata sconfitta con un Rasengan padre-figlio. Tuttavia, lo spirito di Momoshiki vive ancora in Boruto. Per quanto visto, è facile dire che, seppur sia stato un osso duro, Momoshiki sia un Otsutsuki inferiore a Kaguya.

Ci sono poi anche Toneri e Urashiki Otsutsuki. Il primo è l’antagonista di The Last: Naruto the Movie, mentre il secondo è un personaggio anime original, in quanto mai apparso nel manga. Essi, sono decisamente più deboli rispetto ai loro simili. Inoltre, in Boruto ci sono due Otsutsuki scolpiti nella roccia non ancora identificati. Che si possa trattare del figlio del Settimo Hokage e di Kawaki?

L’ultimo Otsutsuki a minacciare il mondo ninja è anche il più forte tra tutti quelli apparsi. Isshiki è stato in grado di annullare completamente sia Sasuke che Naruto a piena potenza. Addirittura, l’Hokage ha dovuto rinunciare a Kurama per sfruttare gli effetti della devastante Baryon Mode. Nonostante ciò, a sentenziare la morte di Isshiki Otsutsuki è stato solamente il tempo. Se fosse stato nel pieno della sua forma, la storia sarebbe andata diversamente.