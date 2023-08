Boruto: chi è l'ottavo Hokage di Konoha? C'è un nuovo leader in Two Blue Vortex

Nel Villaggio della Foglia a governare è l'Hokage, un ninja di grandi capacità che ha ottenuto il rispetto di tutti gli abitanti. L'obiettivo di Naruto Uzumaki è sempre stato quello di diventare Hokage, anche per ottenere il riconoscimento di tutti coloro che l'avevano ostracizzato da bambino. In Boruto: Two Blue Vortex, le cose sono cambiate.

Con la scomparsa di Naruto e Hinata perpetrata da Kawaki, Konoha non poteva di certo rimanere senza un leader, anche temporaneo. Con il primo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex, già dalle prime pagine era stato reso noto il successore di Naruto. Sarada sta cercando di convincere, per l'ennesima volta, Shikamaru Nara e Konohamaru Sarutobi a eliminare l'ordine di cattura per Boruto, cercando di spiegare come sono andate davvero le cose.

A sedere nell'ufficio è Shikamaru Nara, mentre Konohamaru è in piedi di fianco a lui. Pertanto, non è stato quest'ultimo a ottenere il titolo, nonostante in molti lo ritenessero il più papabile. L'ottavo Hokage di Konoha è Shikamaru Nara, ex consigliere di Naruto e che ora occupa la posizione più elevata. Shikamaru non è tenero con le parole verso Sarada, che però insiste sulla sua posizione e anzi, rivela una determinazione encomiabile. Non è tornato quindi uno dei vecchi Hokage, come Tsunade o Kakashi.

E così, è il membro più noto del clan delle ombre a occupare lo scranno. Si tratta del primo Hokage proveniente dal clan Nara. Vi aspettavate questa scelta oppure preferivate un nome come quello di Konohamaru a governare il Villaggio della Foglia in questi tempi tumultuosi? E inciderà sulla vita dei giovani come Tsunade incise sulla vita di Naruto?