Boruto, chi possiede il Karma più potente: uno sovrasta gli altri

In Boruto, i lettori hanno fatto la scoperta del Karma, un sigillo con cui gli esseri celesti appartenenti al Clan Otsutsuki riescono ad appropriarsi di corpi altrui soggiogando la morte. Nel corso dell’opera, sono solamente quattro le personalità in possesso del marchio, di cui però una di esse è morta. Chi è il più forte tra i rimanenti tre?

Un attimo prima di morire, Momoshiki Otsutsuki impresse il Karma su Boruto. Allora, ancora non era chiaro cosa fosse quel segno e cosa significasse per il ragazzo, ma a distanza di tempo si può dire che quello è stato il momento della svolta.

Del Karma, abbiamo imparato sempre di più con il debutto di Kawaki, anch’esso in possesso del sigillo. Il suo, è stato applicato da Jigen, il malvagio leader dell’Organizzazione Kara. Egli, in realtà, era a sua volta il recipiente di Isshiki Otsutsuki, e dunque portatore di Karma.

L’ultimo personaggio a vantare un sigillo è Code. Egli, però, ne possiede uno diverso da tutti gli altri, un Karma di tipo bianco. A differenza da quelli neri, il Karma bianco indica un recipiente inadatto per la resurrezione di un Otsutsuki. Code, dunque, può sfruttare i poteri del Karma di Isshiki senza pericolo che questo possa impossessarsi del suo corpo.

Negli ultimi capitoli, a causa dell’intervento di Amado, Kawaki è tornato in possesso del Karma diventando uno dei personaggi più forti di Boruto. Egli, si è imposto come il possessore di Karma più forte, avendo sconfitto sia Borushiki, che Code. Ma sarà così anche in futuro?

Boruto è tornato in vita ed è divenuto un Otsutsuki al 100%. D’ora in avanti, ipoteticamente non dovrà più preoccuparsi di Momoshiki e potrà sfruttare i poteri del Karma senza timore alcuno. Nonostante ciò, il sangue di Boruto è marcio e lo attende un futuro avverso.

Code, invece, grazie all’intervento di Daemon è riuscito a fuggire incolume dallo scontro. Riuscirà in qualche modo a rivaleggiare con gli altri due?