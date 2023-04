Boruto: chi sarà il prossimo Hokage nel manga? Sulla strada per l'ottavo

Da quando Kishimoto ha preso le redini di Boruto: Naruto Next Generations, il manga ha preso una piega molto più complessa. I protagonisti sono stati messi più volte alle strette, c'è stato l'obbligo di dire addio a personaggi e figure importanti di questo mondo, e adesso c'è stato un vero e proprio cataclisma.

Il rovesciamento di ruoli imposto dall'onnipotenza di Eida ha portato Boruto a diventare un villain e Kawaki l'eroe del Villaggio della Foglia. Tuttavia, come comunica lui stesso, bisogna dire a tutti che Naruto Uzumaki è morto. Anche se l'hokage e sua moglie Hinata sono rinchiusi in una dimensione alternativa, imprigionati dallo stesso Kawaki, non c'è modo di far sapere a nessuno che sono ancora vivi e vegeti. Ciò vuol dire che, per il mondo ninja, Konoha ha appena perso il suo settimo hokage a causa di Boruto.

Quindi, chi sarà il futuro hokage di Konoha? Al momento, la situazione è molto ingarbugliata e bisognerà capire come reagirà Boruto nel capitolo 80 della serie, anche solo per avere più informazioni sulla situazione e su chi è stato afflitto dal potere di Eida. L'opzione reggenza è sempre in ballo, con Tsunade Senju e Kakashi Hatake, ancora vivi e vegeti, che potrebbero tornare nel proprio ruolo temporaneamente, così come fece un tempo il terzo hokage dopo la morte di Minato. Considerato che nel primo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations non sembrano esserci volti di altri hokage, è un'ipotesi plausibile.

E se invece ci sarà un ottavo hokage a Konoha? I potenziali candidati sono davvero pochi, almeno tra i personaggi conosciuti, e sembra difficile che Masashi Kishimoto possa permettersi di tirare fuori dal cilindro una figura completamente nuova. Pertanto, Shikamaru Nara è l'indiziato principale insieme a Konohamaru Sarutobi. I due si giocherebbero il posto, visto che il primo è il consigliere del settimo hokage, il secondo è uno dei jonin più forti e per di più anche nipote del terzo hokage. Da non scartare l'opzione Sasuke Uchiha, anche se quest'ultimo non sembra essere troppo amato e conosciuto nel villaggio come gli altri due.

Il cerchio si sta stringendo sulla prossima gestione del Villaggio della Foglia. Come sarebbe Konohamaru da ottavo hokage?