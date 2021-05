Boruto: chi è il protagonista più amato dai fan? I risultati del sondagggio di popolarità

Ponendosi come sequel di Naruto Shippuden, Boruto: Naruto Next Generations racconta le vicende della nuova generazione di ninja del Villaggio della Foglia. Con l'anime che è ormai arrivato ad adattare oltre 30 capitoli del manga, con 200 episodi all'attivo, scopriamo chi è il personaggio più apprezzato dalla community.

Indetto da VizMedia, il sondaggio ha chiesto ai fan di votare i propri ninja preferiti. Il nuovo Team 7, composto da Boruto, Sarada e Mitsuki, sarà riuscito a sconfiggere il Team 7 originale, di cui vi facevano parte Naruto, Sasuke e Sarada? Ecco i primi 10 classificati:

Boruto Naruto Sarada Hinata Sasuke Sakura Kawaki Mitsuki Himawari Sumire

Tra le prime sei posizioni, dunque, troviamo solamente due nuovi protagonisti, che tuttavia hanno conquistato il podio, con Boruto addirittura uscito vincitore nello scontro con suo padre. Sarada è una degna Uchiha e nell'ultimo episodio ha mostrato i frutti del suo nuovo allenamento. Kawaki, che ha fatto il suo debutto nel precedente Vessel Arc, è già riuscito a superare Mitsuki, terzo componente del Team 7, nonché figlio del Sannin Orochimaru.

Incredibile risultato per la piccola Himawari, secondogenita del Settimo Hokage, che pur non essendo parte attiva delle vicende è già riuscita a conquistare i fan con la sua dolcezza. A occupare l'ultima posizione della Top 10 vi è Sumire, che dopo un periodo in cui era sparita, è tornata ad attirare l'attenzione con ben due possibili romance.

Qual è, invece, la vostra personalissima Top 10? Fatecelo sapere con un commento qui sotto! Nel frattempo, Konohamaru è impegnato in una missione speciale in Boruto.