Boruto: chi potrebbe sostituire Naruto in qualità di Hokage?

Il capitolo 52 di Boruto: Naruto Next Generations sembra confermare l'imminente addio di Naruto. Ma se il Settimo Hokage dovesse realmente morire, chi potrebbe raccogliere la sua eredità e la leadership del Villaggio della Foglia?

Gli appassionati del franchise amerebbero vedere Sasuke nel ruolo di Hokage, ma l'Uchiha si sta ancora riscattando per gli errori commessi in passato. Inoltre, ama vagare in giro per le terre ninja e odierebbe la vita da ufficio.

Uno dei più papabili candidati è Kakashi, che, esattamente come fece il Terzo Hokage, tornerebbe alle redini della Foglia dopo la morte del suo successore. Tuttavia, il ninja copiatore si sta godendo la pensione e non sembra avere la minima voglia di rimettersi in gioco come leader.



Il pesante fardello, dunque, potrebbe spettare a Sakura, che ha già guadagnato un ruolo di leadership all'interno di Konoha grazie alle sue abilità mediche. Inoltre, è stata allieva di Tsunade mentre quest'ultima ricopriva il ruolo di Quinto Hokage; in questo periodo ha appreso molto sulla guida del villaggio.

Sakura, poi, è uno dei personaggi più bistratti della serie e designarla come successore di Naruto potrebbe finalmente elevare il suo status. Secondo voi chi dovrebbe ricoprire questa carica? Il tempo a disposizione di Isshiki in Boruto è quasi giunto al termine. Nel frattempo, Jiraya e Tsunade tornano insieme in Boruto.