Boruto: i cinque momenti migliori del manga nel 2023

Il 2023 è stato un anno centrale per la serie di Boruto, non solo per via della conclusione della prima serie e il conseguente lancio del sequel, ma anche per l’interruzione della produzione dell’anime. Andiamo, quindi, a ripercorrere i 5 momenti migliori presenti nel manga che hanno segnato il 2023. Da qui in avanti, però, occhio agli spoiler.

Pubblicato il 19 dicembre 2023, il quinto capitolo ha rivelato un’importante quanto tragica realtà: Sasuke è stato imprigionato all’interno di un albero, e per giunta esiste un suo clone Shinju come manifestazione corporea degli Alberi Divini, ed è pronto a fronteggiare nientemeno che Sarada, figlia dell’Uchiha. L’assenza di Sasuke ha portato Boruto su un cammino di vendetta ma lo ha anche privato di una figura di riferimento dopo gli stravolgimenti causati dai poteri di Eida.

Per sostituire Sasuke come mentore, però, è stato chiamato Kashin Koji, clone del leggendario Sannin Jiraiya del quale si erano perse le tracce. Alla fine del quarto capitolo di Boruto: Two Blue Vortex, uscito il 20 novembre 2023, viene rivelato che Kashin è ancora vivo e che in qualche modo ha seguito e istruito Boruto dopo l’imprigionamento di Sasuke. Seguendo involontariamente le tracce del padre, Boruto ha appreso tecniche dalla persona più simile a Jiraiya.

Torniamo ora al 20 febbraio 2023, data d’uscita del capitolo 78 di Boruto. Kawaki ha relegato Naruto e Hinata in un’altra dimensione, e ora sta pensando di uccidere anche Boruto. L’amicizia tra i due si tramuta in rivalità guidata dalla rabbia, e alla fine Kawaki riesce a colpire all’occhio destro il protagonista col suo artiglio, rendendolo parzialmente cieco.

Nel capitolo 80, uscito nell’aprile del 2023, invece Sarada manifesta per la prima volta il suo Mangekyo Sharingan an mentre cerca disperatamente di convincere suo padre Sasuke dell’innocenza di Boruto, chiedendogli di addestrarlo. L’attivazione di quella particolare forma di Sharingan, causata solo da emozioni travolgenti, colpisce Sasuke, che accetta di allontanarsi dal villaggio al fianco di Boruto.

Concludiamo con un’altra scena presente nel quinto capitolo di Boruto: Two Blue Vortex: l’abbraccio tra Boruto e Sarada, quando il protagonista decide di tornare al villaggio in seguito al primo confronto con Kawaki della nuova serie. Un momento che tanti fan aspettavano, vista la relazione tra i due, che sembra andare oltre una semplice amicizia.

Quali sono stati invece i vostri momenti preferiti del manga di Boruto nel corso del 2023? Fatecelo sapere, come di consueto, nei commenti.