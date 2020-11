Boruto: una clamorosa rivincita nell'episodio 174 dell'anime

Dopo un lungo addestramento, nell'episodio 174 della serie animata Boruto e Sarada avranno finalmente l'opportunità di vendicare l'umiliazione subita. Si preannuncia uno degli scontri più frenetici di Boruto: Naruto Next Generations?

Mentre l'episodio 173 dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations è da poco arrivato su Crunchyroll, l'utente Twitter @Abdul_S17 ha già rivelato alcune clamorose anticipazioni sulla prossima puntata. In uscita il 15 novembre, l'episodio intitolato "The Revival of the Divine Tree" metterà in scena uno dei duelli più epici del franchise.

Come svelato dalla videoclip pubblicata su Twitter, prima di arrivare allo scontro in questione gli spettatori scopriranno la verità sull'industria di Victor. Infatti, dopo una lunga indagine Konohamaru e Mugino vengono a scoprire che all'interno dell'azienda vengono sfruttate le cellule di Hashirama per condurre esperimenti sugli esseri umani. Inoltre, Victor ha coltivato una pianta dalle proprietà similari all'Albero Divino; quali sono le sue intenzioni?

Nel mentre, Boruto e Sarada si trovano finalmente di fronte a Deepa, antagonista che in precedenza li aveva messi al tappeto senza alcuno sforzo. Dopo l'allenamento con Kakashi e Sasuke i due avranno finalmente l'opportunità di vendicare Mitsuki? Nell'episodio 172, il Team 5 ha scoperto l'oscuro segreto dell'Hokage in Boruto. Scopriamo il motivo per cui i fan considerano la serie animata di Boruto peggiore del manga.