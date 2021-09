Boruto: la nuova clip della opening ha anticipato il corso degli eventi? Parliamone

Con l'anime di Bortuo: Naruto Next Generations che si è addentrato nella battaglia decisiva tra gli shinobi di Konoha e l'Organizzazione Kara, Studio Pierrot ha deciso di modificare leggermente la clip video della nona opening dell'anime. Questi cambiamenti, però, sono stati ritenuti troppo "spoilerosi" dai lettori del manga.

La saga dedicata a Kawaki e all'Organizzazione Kara è arrivata al suo climax. Finalmente, rivelandosi per quel che è davvero, ossia un Otsutsuki, il leader del gruppo criminale si è gettato all'attacco di Konoha. Naruto e Sasuke sono pronti a rispondere all'invasione.

Con l'esordio di questo scontro magistrale tra Isshiki, Naruto e Sasuke, dall'episodio 216 Studio Pierrot ha leggermente modificato l'opening theme dell'anime. Per quanto sottili, in calce trovate una video comparazione tra la vecchia e la nuova versione, questi cambiamenti contengono spoiler evidenti.

Le sagome dei protagonisti, avvolti nell'oscurità, rivelano in qualche modo quel che avverrà in futuro. Vediamo ad esempio Boruto completare la sua trasformazione in Otsutsuki, ossia in quel temibile Borushiki che ha devastato Boro, il Karma di Kawaki, che dovrebbe aver in realtà perso, Isshiki Otsutsuki, e la nuova trasformazione del Settimo Hokage, la Baryon Mode. A destare più interesse tra i personaggi di questo lotto, però, è Sasuke. La clip mostra l'Uchiha piangere sangue, ma esclusivamente dall'occhio sinistro, ossia quello del Rinnegan. Perderà questa abilità oculare?



I lettori del manga, che già sanno ciò che accadrà nel corso delle prossime puntate, ritengono che queste immagini contengano spoiler evidenti. Al momento, gli "anime only" hanno già capito che il risveglio dell'Otsutsuki porterà a un punto di non ritorno.

E voi, avete apprezzato la nuova clip opening? Vi lasciamo alle immagini di Boruto 217 e a una questione sull'episodio 216 di Boruto: l'era del duo della Foglia è finita?