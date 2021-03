Boruto: Code è in possesso di un'arma in grado di far impallidere Kara

Nonostante la sconfitta del loro leader, l'Organizzazione Kara rappresenta ancora una grave minaccia per Boruto e il Villaggio della Foglia. Code, l'ultimo Interno ancora in vita, intende vendicare la morte del suo maestro, e per farlo sta cercando di circondarsi di nuovi alleati e armi.

Code considerava Isshiki Otsutsuki alla stregua di un dio e Kawaki, Boruto, Naruto, Sasuke e i traditori come Amado dovranno ora affrontare la sua ira vendicativa. Cercando rinforzi per colpire Konoha e portare a termine la missione del suo maestro, Code fa irruzione in una tana segreta di Boro nascosta nelle montagne innevate. Lì, Code ordina al guardiano del luogo di scortarlo in un'unità di stoccaggio dove sono stati conservati dei misteriosi cyborg.

Come spiegato da Amado al consiglio della Foglia, l'Organizzazione Kara faceva ampio uso di strumenti scientifici ninja, tra cui dei cyborg ancora più potenti di Delta o Boro. Tuttavia, temendo che potessero rovesciare la sua supremazia, Jigen li fece smantellare e distruggere. A quanto pare, però, alcuni di essi sono stati disabilitati e nascosti agli occhi del leader di Kara.



Dunque, l'obiettivo di Code è scovare e riattivare tutti i cyborg progettati da Amado. E il primo a essere trovato è Eida, "colui che sa tutto di questo mondo". Dinanzi a lui, persino Code è in soggezione: Eida è il cyborg più forte in circolazione, nonché l'assassino perfetto.

Con questo nuovo potentissimo alleato e il Villaggio della Foglia indebolito dalla perdita di Kurama e del Rinnegan di Sasuke, Code potrebbe seriamente riuscire laddove in precedenza Jigen e Isshiki hanno fallito. Riusciranno Boruto e Kawaki a fermare una volta per tutte l'Organizzazione Kara?

Nel frattempo, Shikamaru non è un buon consigliere come si pensava. Ecco chi potrebbe diventare la spalla dell'Hokage in Boruto. Il futuro del Settimo Hokage sembrerebbe essere legato a quello del Decacoda.