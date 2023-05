Boruto e Code stringeranno un'alleanza improvvisata? La teoria sul time skip

Con il capitolo 80 di Boruto si è chiuso un importante arco narrativo che ha inesorabilmente stravolto la vita dei protagonisti. La vera natura del potere di Eida ha radicalmente cambiato tutto, portando le vite di Boruto e Kawaki a intrecciarsi e definendo un nuovo schema. Ma cosa succederà prossimamente nel manga di Kishimoto?

Un tempo fratelli pronti a combattere fianco a fianco la minaccia dell'Organizzazione Kara e di Isshiki Otsutsuki, ora Boruto e Kawaki si trovano dal lato opposto dello schieramento. La causa di ciò è l'amore malato nei confronti del Settimo Hokage provato dal ragazzo che era conosciuto per essere solo un Recipiente.

Kawaki non ha solamente relegato Naruto Uzumaki e Hinata Hyuga in una dimensione sconosciuta, ma anche causato l'attivazione dello Shinjutsu di Eida. L'Onnipotenza della ragazza ha modificato il corso della storia soggiogando i ricordi del mondo intero. Kawaki è ora conosciuto per essere il figlio di Naruto Uzumaki, mentre Boruto è colui che è ricercato dai ninja di tutto il Villaggio della Foglia.

Al termine del capitolo 80 di Boruto Kawaki promette di dare la caccia a suo fratello e di estirpare la minaccia di Momoshiki Otsutsuki. Dalla sua parte non ci sarà Eida, che ha invece giurato di non rivelare la posizione di Boruto a Kawaki o Shikamaru. D'altro canto, Boruto ha invece cominciato un addestramento al fianco del maestro Sasuke Uchiha. Ma quale sarà il ruolo di Code?

Secondo alcune teorie, nel capitolo 81 di Boruto Code stringerà una alleanza improvvisata con il biondo ricercato da Konoha. Ciò potrebbe realmente accadere, in quanto l'odio di Code è direttamente rivolto verso Kawaki ed Eida, l'uno che si è macchiato dell'uccisione di Isshiki Otsutsuki e l'altra per averlo tradito.

Nel time-skip di Boruto potrebbe accadere di tutto. Boruto e Code potrebbero davvero stringere un'alleanza, che però sembra destinata a non durare molto. Quel che è certo è che, come abbiamo già visto nel flash-forward, Konoha andrà distrutta e Boruto e Kawaki combatteranno una battaglia finale a cui il Settimo Hokage non potrà assistere.