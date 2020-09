Boruto: come saranno Boruto e Sarada in futuro? Ce lo mostra una bellissima fanart

Le prime immagini della serie Boruto: Naruto Next Generations , sequel diretto dell'opera originale firmata dal maestro Masashi Kishimoto, Naruto, ci hanno mostrato un feroce combattimento tra Boruto e Kawaki, entrambi adulti, in quelle che sembravano essere le rovine del Villaggio della Foglia.

Non è la prima volta che Konoha viene distrutta, basta ricordare le battute finali di Naruto, e nonostante la serie stessa sembra aver anticipato l'epilogo, molti fan hanno cominciato a speculare e ad immaginare non solo cosa porterà a quell'epico scontro finale, ma anche come cambieranno gli altri personaggi, e quali ruoli ricopriranno nello sviluppo della storia.

Per questo, l'artista @ G5R5K2 ha realizzato il disegno che potete trovare in calce alla notizia, dove vediamo al fianco di un Boruto abbastanza cresciuto, Sarada. Come sappiamo Sarada Uchiha vuole diventare Hokage, mentre Boruto sarebbe pronto a starle vicino, pronto a difendere il villaggio e ad assisterla nell'amministrazione, seguendo in parte il cammino intrapreso dal suo maestro, Sasuke.

L'idea rappresentata dall'appassionato è sicuramente possibile, ma visti gli eventi narrati finora nel manga e nella trasposizione animata, dovremmo aspettare ancora molto tempo per rivedere Boruto, e compagni, adulti. Cosa ne pensate? Vorreste vedere Boruto e Sarada come i nuovi Sasuke e Naruto? O preferiresti un finale più articolato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che sono state rivelate informazioni riguardo la prossima ending dell'anime, e vi lasciamo alle reazioni dei fan al doppio Rasengan dell'episodio 164.