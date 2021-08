Boruto: come si difende il villaggio della Foglia? Il funzionamento del sistema di difesa

Il mondo ninja di Naruto e Boruto è molto pericoloso. Nonostante il grande ammontare di soldati per ogni villaggio, queste cittadine hanno la necessità di attivare anche altri sistemi difensivi per ridurre i rischi per la sicurezza dei civili. Come si protegge Konoha dall'attacco di ninja traditori e banditi di basso livello?

Le mura del villaggio di Konoha fungono proprio da perimetro per questa barriera di chakra. La sfera che si propaga dai centri di difesa del villaggio permette la rilevazione di oggetti sia provenienti da cielo che da sottoterra, oltre che ovviamente al livello suolo dalle porte e mura. A controllare questa barriera ci sono i ninja sensoriali di Naruto, tra i cui esponenti spiccano naturalmente i membri del clan Yamanaka.

Ma come funziona nel dettaglio questa barriera? Fondamentalmente, viene estesa una rete di fili di chakra tutto intorno a Konoha che interagisce a ogni tocco. Il chakra rileverà l'impronta genetica di chi sta entrando o uscendo, confrontandola con quella degli archivi in possesso, in modo tale da capire se si tratta di un ninja del villaggio della Foglia o del Paese del Fuoco, oppure ninja di altri villaggi o personaggi sconosciuti.

Se questi ultimi entrano nel villaggio verranno seguiti e interrogati per capire le loro intenzioni, a meno che non accedano in modo palesemente offensivi come con attacchi via terra o via sottosuolo, come avvenne con l'assedio di Pain. Non sarà tuttavia possibile seguirli mentre sono all'interno del villaggio: per evitare una violazione della privacy, i fili di chakra si limitano soltanto a confermare un ingresso o un'uscita, mentre toccherà ai chunin e jonin rimanere a pattugliare all'interno delle mura.

L'unico modo per entrare senza far suonare l'allarme è azzerare l'impronta del proprio chakra, abilità che quasi nessuno possiede nel mondo di Naruto e Boruto. Ad esempio, Kawaki è uno dei pochi in grado di azzerare il proprio chakra e non farsi localizzare dai sistemi di rilevamento.