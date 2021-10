Boruto: come funziona l'esame Chunin e perché stato organizzato in questo momento?

Dopo aver adattato gli eventi del manga per buona parte degli ultimi archi narrativi, l’episodio 221 di Boruto: Naruto Next Generations si addentra in una saga completamente originale. Scopriamo i dettagli di questa serie di puntate inedite nell’opera cartacea!

La battaglia con gli Otsutstuki e con l’Organizzazione Kara, grazie a un’astuzia di Kawaki e al sacrificio di Kurama, è stata finalmente vinta. Il Villaggio della Foglia, però, non può abbassare la guardia in alcun modo. Restano ancora due grandi pericoli a minacciare il mondo shinobi: Code, che ha ereditato la volontà di Isshiki, e Boruto, che rischia di trasformarsi in Momoshiki Otsutsuki.

In un momento delicato come questo, il Settimo Hokage decide di organizzare un secondo esame Chunin. Ma per quale motivo lo fa proprio ora? Come rivela lui stesso, al momento le difese di Konoha non sono sufficienti e il villaggio ha bisogno di più capisquadra che possano gestire le missioni e la riorganizzazione interna. L’esame Chunin, dunque, è necessario affinché i vari Team possano svolgere i compiti di rango B.

Alle prove di selezione vengono accolti tutti i Genin della Foglia, tra cui anche Boruto, non più in pericolo grazie all’assunzione del farmaco preparato da Amado. Prima prova dell’esame è un test scritto che ricorda da vicino quello della prima parte di Naruto. A passare saranno le squadre che avranno totalizzato un certo numero di punti, mentre a essere escluso sarà chi verrà colto a copiare.

La seconda prova, invece, riporta gli spettatori alla Foresta della Morte, il luogo in cui Sasuke venne avvicinato e marchiato da Orochimaru. In questa simulazione di battaglia i partecipanti hanno il compito di addentrarsi nel territorio “nemico” e portare in salvo degli alleati feriti, evitando trappole e contromosse avversarie.

Al termine del tempo previsto, a portare a termine la prova troviamo dieci partecipanti, Tsubaki, Honoki, Inojin, Chocho, Denki, Wasabi, Iwabei, Mitsuki, Sarada e, a gran sorpresa visto il suo apparente fallimento, anche Boruto. Essi, tuttavia, devono ora sfidarsi in un torneo uno contro uno che sorteggerà il prossimo chunin della Foglia.

Vi lasciamo all'anteprima di Boruto 222 e la petizione che ha candidato Boruto ad anime dell'anno.