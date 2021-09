Boruto: come funziona la nuova trasformazione dell'Hokage? La Baryon Mode spiegata

Quando Isshiki sembrava aver sconfitto i ninja della Foglia e trionfato, Naruto e Kurama hanno dato fondo a tutte le loro riserve giocandosi un’ultima, disperata carta vincente. Scopriamo cos’è e come funziona esattamente la Baryon Mode di Boruto: Naruto Next Generations.

Il momento tanto atteso dai lettori del manga è finalmente arrivato, la Baryon Mode ha fatto il suo debutto animato. Gli ultimi due episodi della serie anime, infatti, sono stati caratterizzati dall’ingresso in scena di questa maestosa, straordinaria nuova trasformazione del Settimo Hokage. Ma per una potenza tale da ridicolizzare un Otsutsuki c’è un prezzo da pagare, e questo Naruto lo sa bene.

Prima di ricorrere a questa mossa disperata, Kurama aveva avvisato la sua Forza Portante: la Baryon Mode è un’arma a doppio taglio, una trasformazione che potrebbe persino uccidere entrambi. Naruto, però, sin da quando era solamente un bambino triste e solo, aveva deciso di mettere in gioco la sua stessa vita per il bene di Konoha.

Nel corso dell’episodio 217 di Boruto, mentre lo scontro con Isshiki prosegue in secondo piano, la Volpe a Nove Code prosegue con le sue spiegazioni. La Baryon Mode unisce in maniera definitiva il chakra di Naruto e Kurama, generando un quantitativo tale da mettere in ginocchio l’Otsutsuki. Questa trasformazione, però, non sfrutta solamente il chakra, ma anche la forza vitale di chi ne usufruisce. A causa di ciò, la Volpe a Nove Code avvisa Naruto di evitare qualsiasi movimento superfluo, che altrimenti andrebbe ad accorciare in maniera significativa la sua energia.

A quest’ultimo aspetto, poi, si aggiunge un ulteriore dettaglio, questa volta fatto notare da Isshiki. L’Otsutsuki si accorge infatti che non è solo Naruto a subire il contraccolpo, ma anche lui stesso. A ogni colpo subito, la sua forza vitale viene letteralmente prosciugata. Se all’inizio dello scontro il suo tempo vitale massimo era stato stabilito in un paio di giorni, ora esso è di solamente cinque minuti. La Baryon Mode, dunque, è una forza micidiale, in grado di prosciugare l’essenza vitale di qualsiasi cosa presente nel suo raggio d’azione.

Vi lasciamo all'addio di Ukyo Kodachi nei crediti di Boruto.