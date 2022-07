Boruto: come sarebbe Himawari da adulta? Ecco un disegno che mostra la sua crescita

In Naruto, Masashi Kishimoto ha narrato il racconto in un tempo ampio. Dapprima i protagonisti sono stati giovani alle porte dell'adolescenza, per poi diventare ragazzi e quasi giovani adulti durante la seconda parte del manga. Infine, è stato tempo di renderli tutti veri e propri adulti con obblighi e responsabilità genitoriali.

Succederà lo stesso con i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations? Il manga attuale si sta concentrando sulla fase da genin di Boruto e compagni, tutti nei loro 13 anni, quindi i ragazzi sono ancora molto giovani. Sappiamo però che nel prologo Boruto e Kawaki sono cresciuti di vari anni, quindi sicuramente ci sarà un altro timeskip. Un fan, il disegnatore Norridzuan, ha immaginato Himawari cresciuta.

La sorella del protagonista si mostra in un'illustrazione che raccoglie varie fasi della sua vita. Inizia con quella a 10 anni, ovvero quella attuale, proseguendo poi con Himawari Anbu a 13 anni. Le ultime due sono invece dedicate a Himawari in modalità eremita a 16 anni e infine Himawari ma insegnante all'accademia o di un gruppo di ninja a 28 anni, facendole compiere un salto d'età enorme.

La figlia di Naruto e Hinata avrà davvero una carriera così prolifica? Di certo Himawari ha delle capacità niente male, ma ne avrà di strada da fare.