Boruto: come fa Kurama a conoscere certe nozioni di teoria?

A quanto pare, l'arrivo di Masashi Kishimoto a prendere le redini della sceneggiatura di Boruto: Naruto Next Generations ha già iniziato a intensificare i suoi effetti. Durante il corso del capitolo 52, infatti, Kurama ha spiegato a Naruto il funzionamento della nuova tecnica utilizzando tuttavia esempi forse un po' troppo fuori portata.

La Baryon Mode di Naruto è assolutamente straordinaria in quanto ha permesso all'Hokage di racimolare una quantità di Chakra tale da combattere ad armi pari e persino di superare il suo avversario, Isshiki Ohtsutsuki. Questa particolare tecnica è nuova persino per lo stesso protagonista, ignaro delle funzionalità di quest'abilità estremamente potente ma che richiede altresì un sacrificio enorme: la vita dell'utilizzatore.

Ad ogni modo, per spiegare a Naruto il funzionamento della Baryon Mode Kurama si serve di un esempio di astrofisica, in particolare dell'energia nucleare, la stessa fonte che alimenta il sole nel corso della sua vita. Proprio come la nostra stella consuma le riserve di idrogeno, l'Hokage sta divorando il suo Chakra e quello del Cercoterio per diventare più forte ma ben presto, più velocemente rispetto alla combustione dell'idrogeno nel sole, Naruto si ritroverà privo di tutte le sue fonti di energia. A quanto pare, dunque, i Bijou sono al corrente di nozioni di astronomia e di materie scientifiche che, ad oggi, non sapevamo e non è da escludere che il bagaglio di conoscenze di Kurama sia anche più grande visto la sua particolare citazione allo sport della box.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa spiegazione della Volpe a Nove Code? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.