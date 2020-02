Boruto ospita una forza superiore dentro di sè proprio come Naruto?

Con l'uscita del capitolo 43 di Boruto: Naruto Next Generations su MangaPlus, sono trapelate le prime immagini dello scontro tra il Team 7 e Boro, ma ciò che ha entusiasmato più di tutti i fan è la parte che vede il figlio del settimo Hokage risvegliare un potere mai visto prima. Subire un potenziamento con una nuova forma del Karma e lo Jougan.

Infatti, dalle immagini che potete vedere nel post riportato in calce all'articolo e condiviso su Twitter dall'utente @Boruto4life, si vede il nostro protagonista in una forma mai osservata prima. Il karma dal braccio sale fino al viso, passando sull'occhio in cui si è attivato lo Jougan visto a più riprese nella prima parte dell'anime, terminando in una deformazione, simile a un corno, formatasi nella parte sinistra della testa. Anche i capelli assumono un'acconciatura alla Dragon Ball mai vista prima nella serie di Naruto, mentre un'aura di Chakra, dalla grande potenza, lo avvolge. Ma ciò che colpisce maggiormente è lo stato in cui viene presentato il giovane.

Non sembra del tutto conscio, quasi come se fosse incosciente, controllato da un'entità estranea che, a prima vista, ricorda molto, anche nella forma assunta da Boruto, a Momoshiki, il dio incontrato nella prima parte del manga, il membro della famiglia Otsutsuki che gli ha impresso il misterioso potere chiamato Karma.

Ed è qui che nascono le prime similitudini tra Naruto e Boruto. Padre e figlio sembrano condividere un destino comune. Mentre il primo ospitava in sé un'entità demoniaca come la Volpe a Nove Code, che di tanto in tanto prendeva il sopravvento e lo controllava, lo stesso sembrerebbe succedere a Boruto. La differenza è che questi racchiude dentro di sé un dio ninja e non un demone, dal grandissimo potere e che un tempo aveva come obiettivo la distruzione stessa della terra.

Perciò non possiamo che pensare, alla luce degli ultimi avvenimenti, che proprio come il padre, nella crescita di Boruto ci sarà il momento in cui dovrà vedersela con il potere che risiede dentro di lui, come quello che ci fu tra Naruto e Kurama a suo tempo.

Pensi che sia un paragone troppo azzardato oppure no? Cosa ne pensi di questo nuovo potenziamento di Boruto? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.