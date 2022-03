Boruto come suo padre: la citazione alla opening di Naruto Shippuden

Nell’episodio 239 di Boruto: Naruto Next Generations si nasconde un easter egg che forse non tutti sono riusciti a cogliere. Ecco il tributo al Settimo Hokage e a una delle opening di Naruto Shippuden, che solamente i veterani dell’opera saranno riusciti a riconoscere!

Con il motore della nave colpito dall’attacco del Clan Funato, Boruto e compagni sono naufraghi nell’oceano del Paese delle Acque. I tentativi di riparazione di Denki si rivelano inutili e il vascello che li stava trasportando è destinato in breve a diventare un derelitto marino. Sconsolato, Boruto si accascia sul ponte della nave, ma viene colto da una improvvisa insolazione.

Senza che nessuno se ne renda conto, Boruto finisce in acqua, finendo sempre più giù fino quasi al punto di soffocare. In Boruto 239 viene salvato dall’intervento di un misterioso salvatore, che lo riporta sul ponte del vascello.

Questa scena, ai più esperti, ha ricordato la opening 8 di Naruto Shippuden. Nella clip di suddetta sigla di apertura, esattamente come accade a suo figlio, Naruto finisce in mare e affonda verso il basso. Spinto dai suoi amici, riesce a risalire e a ritrovare Sasuke. La somiglianza tra le due scene è palese, ed è indubbio che sia un easter egg nascosto. A proposito di sigle, la prossima ending di Boruto ha un titolo! La canzone, Diver di NICO Touches the Wall, ha accompagnato la serie dall’episodio 180 fino al 205.