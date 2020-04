Boruto: come hanno reagito i fan al blocco della serie animata?

La pandemia di Coronavirus sta tenendo sotto scatto il mondo intero. Alcuni paesi sono più colpiti di altri, alcuni adottano restrizioni più severe, ma il punto è lo stesso, coinvolge tutti indistintamente, creando disagi e danni in qualsiasi settore tra cui quello editoriale (manga) e quello dell'intrattenimento (anime).

Proprio in questi giorni, a causa di una nuova ondata di Coronavirus in Giappone, il paese del Sol Levante ha deciso di mettere in atto nuove ferree regole per contenerlo, regole che, proprio come in Italia, stanno avendo ripercussioni sul mondo del lavoro e nel nostro caso specifico sugli studi di produzione degli anime. Il divieto di spostarsi e di fra gruppo in spazi chiusi ha bloccato la produzione di moltissime serie le quali, se non erano state ultimate, sono state sospese fino a data da destinarsi.

Le serie colpite sono state molte, per citarne alcune Digimon Adventure 2020 (fermo alla terza puntata), Black Clover (fermo alla puntata 131) e adesso è toccato anche a Boruto: Naruto Next Generations dopo l'episodio 154 che andrà in onda domenica 26 aprile.

Abbiamo parlato molto spesso di come, soprattutto l'anime di Boruto, goda di un successo altalenante, soprattutto a causa degli innumerevoli episodi inediti e delle saghe originali aggiunte per far numero e permettere al manga di macinare capitoli prima di poterli adattare. Questo ha fatto si che molti appassionati della serie smettessero di seguirlo e anche se con l'inizio della saga dei Banditi Mujina (canonica del manga), molta gente era tornato a seguirlo, la notizia della pausa dell'anime ha avuto risposte contrastanti.

Alcuni si dicono, ovviamente, dispiaciuti dalla pausa. Vorrebbero continuare a seguirla, anche per vedere finalmente l'organizzazione Kara fare il suo debutto nell'anime. Tuttavia molte persone si sono mostrate più che felici. Alcuni hanno commentato sui social scrivendo "Grazie a Dio", altri si sono dichiarati per nulla toccati dal blocco.

Questa non è altro che l'ennesima conferma di come l'anime di Boruto godi di un consenso per nulla unanime, cosa che invece il manga, a grandi linee, riesce a fare, con una storia in fin dei conti ben realizzata, avvincente e che, soprattutto nell'ultimo periodo, sta appassionando e non poco i fan.

