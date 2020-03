Boruto da il via a una nuova saga, ma un Easter Egg già ne anticipa la successiva

Sono già passati quasi tre anni da quando l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha avuto inizio. Era il 5 aprile 2017 e tutti si sarebbero aspettati di vedere un degno successore di Naruto, peccato sia stato così solo in parte. La serie ha convinto alcuni e allontanato molti che invece hanno seguito con interesse la controparte cartacea.

Il manga al contrario dell'anime, che ha presentato tante saghe inedite e possiamo dire anche inutili, ha seguito una linearità narrativa maggiore, appassionando i fan che hanno visto in Boruto una serie piacevole da seguire e capace, a suo modo, di non far rimpiangere troppo l'opera magna creata da Masashi Kishimoto nel lontano 1999.

Ebbene, dopo tre anni, e una serie infinita di archi distaccati dal manga, finalmente l'anime di Boruto si sta preparando a raccontare il primo arco narrativo ufficiale del manga, che vede il Team 7 alle prese con la banda dei Banditi Mujina, sebbene anche questo arco narrativo sia stato introdotto con una serie di episodi non presenti nel manga che hanno fatto da introduzione alla trama principale.

Proprio nell'ultimo episodio, dopo che Boruto e compagni sono scappati dal Castello di Hozuki, lui è stato incaricato di svolgere una nuova missione in cui deve proteggere un bambino: Tento Madoka, il figlio del leader del Paese del Fuoco. Ed è in questa circostanza che è stato inserito, come di consueto nella serie di Naruto e Boruto, un Easter Egg che richiama un personaggio che abbiamo conosciuto tempo addietro nell'opera padre.

Se avete letto il manga o visto l'episodio saprete che Tento ha una grande passione per il gioco Ninja Trading Card, tanto da averne moltissime di rare. Perciò decide di mostrarle a Boruto ed è stato durante tale dimostrazione che sullo schermo si vede quella del ninja della nebbia, Ao. Ma, questo è una cosa che sa soltanto chi legge anche il manga di Boruto, Ao non è solo un personaggio comparso nella serie di Naruto, ma è il personaggio intorno al quale ruoterà il successivo arco narrativo dell'anime, dopo che verrà chiuso l'attuale sui Banditi Mujina.

Ovviamente non entreremo nel merito del ruolo che Ao avrà e di ciò che rappresenterà, quello che è importante è vedere come anche con Boruto: Naruto Next Generations, nell'anime non si è perso il vizio di inserire Easter Egg che occhi attenti riescono a cogliere.

Cosa ne pensi di quanto è stato scoperto? Hai letto il manga, sai che ruolo avrà Ao nel prossimo arco narrativo?

